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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Tote Krähen im Kurpark

Freiburg (ots)

In den Bäumen des Bad Krozinger Kurparks halten sich derzeit sehr viele Krähen auf. Am Donnerstag und auch am Freitag, 20.03.2026, war Passanten aufgefallen, dass jeweils eine bzw. zwei Krähen vom Baum fielen, einen "benebelten" Eindruck machten und schlussendlich verendeten.

Der unter anderem für Tierschutz zuständige Fachdienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Beim ersten veterinärmedizinisch untersuchten Tier stellte sich heraus, dass dieses keine offensichtlichen Verletzungen hatte und auch nicht beschossen wurde.

Ob schlussendlich eine Vergiftung vorliegt, die sich die Tiere auch beim Verzehr verdorbener Lebensmittel zuziehen können, die Tiere bewusst vergiftet wurden oder eine Erkrankung bei den Tieren zum Tode führte, wird derzeit noch untersucht.

Beim Fund solcher Tiere wird geraten, diese nicht mit bloßen Händen zu berühren. Verdächtiges sollte ohnehin immer dem nächsten Polizeirevier gemeldet werden.

rb G/U

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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