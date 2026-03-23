Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch, Schulstraße: Alkoholisiert und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.03.2026, gegen 01:50 Uhr wurde durch Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt im Rahmen der Streife in Lenzkirch in der Schulstraße ein 40-jähriger Mann festgestellt, welcher mit einem E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Ebenso konnte während der Kontrolle Atemalkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Alkoholbeeinflussung. Auf den Mann kommen nun eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinwirkung zu.

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