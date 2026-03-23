POL-FR: Klettgau: Motorradfahrt endet nach wenigen Metern

Freiburg (ots) - Am Freitag, 20.03.2026, gegen 17:00 Uhr wurde zunächst ein Gebäudebrand im Freiburger Rankackerweg gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei eintrafen, drang zunächst schwarzer Rauch aus dem Schornstein des betroffenen Objektes. Auch das Treppenhaus war bereits erheblich verraucht. Im Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr. Bei der Suche nach der Brandursache ...

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