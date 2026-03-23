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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Motorradfahrt endet nach wenigen Metern

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 21.03.2026, beabsichtigte ein 34-jähriger Motorradfahrer gegen 08:15 Uhr die Markstraße in Klettgau zu befahren. Bereits wenige Meter nach Fahrtbeginn kam er aus bislang nicht bekannten Gründen nach Sachlage alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich leicht. Er musste durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ungefähr 800 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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