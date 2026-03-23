POL-FR: Klettgau: Motorradfahrt endet nach wenigen Metern
Freiburg (ots)
Am Samstagmorgen, 21.03.2026, beabsichtigte ein 34-jähriger Motorradfahrer gegen 08:15 Uhr die Markstraße in Klettgau zu befahren. Bereits wenige Meter nach Fahrtbeginn kam er aus bislang nicht bekannten Gründen nach Sachlage alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich leicht. Er musste durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ungefähr 800 Euro.
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