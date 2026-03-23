Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Unfallflucht im Ortsteil Hausen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am vergangenen Freitag, 20.03.2026, wurde ein in der Falkensteinerstraße in Bad Krozingen-Hausen geparkter PKW beschädigt.

Der weiße Citroen stand auf einem Parkplatz Höhe Hausnummer 31 und wurde vermutlich durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Zwar gibt es Hinweise auf das Verursacherfahrzeug, gesucht werden aber Zeugen, welche gegebenenfalls das Verursacherfahrzeug bzw. den Unfallhergang beobachtet haben.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

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