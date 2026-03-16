Polizei Köln

POL-K: 260316-4-K Zeugenaufruf nach Raub auf Restaurantbesucher in Köln-Mülheim - fünf Täter mit dunklem Pkw geflüchtet

Köln (ots)

Nach einem Raub auf einen 53 Jahre alten Restaurantbesucher am Sonntagmittag (15. März) im Stadtteil Mülheim sucht die Polizei Köln nach fünf bewaffneten Tätern, einem dunklen Auto mit Kölner Kennzeichen und nach weiteren Zeugen. Laut bisherigen Erkenntnissen stürmten die Angreifer gegen kurz vor 12 Uhr in ein Bistro in der Schanzenstraße in Höhe der Carlswerk-Zufahrt und griffen den 53-Jährigen unvermittelt an. Dabei setzten sie Pfefferspray ein, schlugen auf ihn ein, drohten mit Schusswaffen und brachten ihn zu Boden. Anschließend flüchteten sie mit einer Tasche des Angegriffenen aus dem Lokal und fuhren mit einem dunklen Wagen davon.

Kurz vor dem Restaurantbesuch soll sich der Geschädigte mit einem befreundeten Juwelier in der Keupstraße getroffen haben. Ob die Angreifer dieses Treffen beobachtet haben könnten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/sb)

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