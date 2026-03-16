Polizei Köln

POL-K: 260316-2-K/LEV Mit gestohlener EC-Karte bezahlt - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Kriminalpolizei Köln sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach zwei unbekannten Frauen, die am 1. Dezember 2025 (Montag) mit einer gestohlenen EC-Karte in einer Parfümerie in Leverkusen-Opladen bezahlt haben sollen.

Eine 90 Jahre alte Leverkusenerin hatte am damaligen Montagnachmittag Strafanzeige bei der Polizei erstattet, nachdem ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet worden war. In den darauffolgenden Tagen fiel der Seniorin dann eine verdächtige Abbuchung auf ihrem Konto auf. Bisherigen Ermittlungen zufolge, sollen die beiden Tatverdächtigen noch am selben Tag gegen 14.50 Uhr in der Filiale auf der Kölner Straße mit der als gestohlen gemeldeten Karte bezahlt haben.

Die Bilder der Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/197793

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 73 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/sb)

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