Polizei Köln

POL-K: 260313-3-K Öffentlichkeitsfahndung: Gefährliche Körperverletzung in der Trankgasse - Kripo sucht nach zwölf mutmaßlichen Schlägern

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht mit Bildern nach zwölf bislang unbekannten Tatverdächtigen, die am 27. Oktober 2024 (Sonntag) in der Trankgasse in der Kölner Innenstadt an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen und einen 46-jährigen Kölner schwer verletzt haben.

Nach bisherigen Ermittlungen hatten die Unbekannten gegen 13 Uhr an einer pro-kurdischen Demonstration auf dem Bahnhofsvorplatz teilgenommen. Als sie bemerkten, dass ein Mann in Richtung der Demonstrationsteilnehmer den sogenannten "Wolfsgruß" zeigte, verfolgte die Gruppe den Mann in Richtung Trankgasse und attackierte ihn gemeinschaftlich. Der Mann stürzte zu Boden, woraufhin mehrere Tatverdächtige gegen seinen Kopf und Körper traten und zusätzlich mit Fäusten sowie Fahnenstangen auf ihn einschlugen.

Die Bilder der Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/197797

Hinweise zu den abgebildeten Personen oder zu deren Identität nimmt der Staatsschutz der Polizei Köln telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell