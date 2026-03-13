Polizei Köln

POL-K: 260313-2-K Aktueller Verkehrsunfall am Neumarkt - Fußgänger schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Bereich des Neumarkts ist am Freitagmittag (13. März) ein 88 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Autofahrer (38) gegen 11 Uhr in Richtung Rudolfplatz unterwegs gewesen sein, als der Senior die Hahnenstraße vom Neumarkt aus - mutmaßlich bei Rot - überquerte. Rettungskräfte brachten den 88-Jährigen mit Kopfverletzungen in eine Klinik.

Für die Dauer des Einsatzes ist die Hahnenstraße in Richtung Rudolfplatz gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam ist im Einsatz und sichert die Spuren. (bg/sb)

