Polizei Köln

POL-K: 260313-1-K Polizei stellt mehrere Kilogramm an Drogen sicher - Festnahme nach Verkehrskontrolle

Köln (ots)

Nach einer zunächst routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Nacht zu Freitag (13. März) im Stadtteil Kalk stellten die Beamten insgesamt über 24 Kilogramm illegaler Substanzen sicher und nahmen einen 26-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Ein Streifenteam kontrollierte gegen 00.15 Uhr einen grauen VW Golf auf der Corintostraße. Bei der Überprüfung der Fahrzeuginsassen - dem 26 Jahre alten Fahrer sowie seinem 27-jährigen Beifahrer - ergaben sich erste Verdachtsmomente, die eine Personendurchsuchung sowie die anschließende Durchsuchung des Pkw nach sich zogen.

Im Fahrzeuginneren entdeckten die Beamten portioniertes Methamphetamin, Haschisch, Marihuana sowie verschiedene Potenzmittel und Anabolika (Anavar, Testosteron).

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Fahrers in Bergisch Gladbach fanden die Ermittler weitere erhebliche Mengen Rauschgift. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei im Fahrzeug und in der Wohnung:

- rund 23 Kilogramm Cannabis

- rund 1,5 Kilogramm Crystal Meth

- rund 650 Gramm Kokain

Während der Beifahrer nach Abschluss der Kontrolle vorerst entlassen wurde, wird der 26-jährige einem Haftrichter vorgeführt. (as/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell