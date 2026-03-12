Polizei Köln

POL-K: 260312-3-K/LEV Polizei stellt mutmaßliche Autodiebe in Leverkusen-Quettingen - Firmenmitarbeiter entdeckt gestohlenen Transporter wieder

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstagnachmittag (12. März) drei junge mutmaßliche Autodiebe (alle drei 17 Jahre alt) in Leverkusen-Quettingen gestellt. Die Tatverdächtigen waren mit einem zuvor entwendeten Firmentransporter gegen 16.30 Uhr auf ein Tankstellengelände in der Lützenkirchener Straße gefahren und hatten versucht zu Fuß zu flüchten, als mehrere Streifenwagen eintrafen. Noch im Umfeld stellten die Polizisten gemeinsam mit einem Polizeihund die drei Jugendlichen und brachten sie zur Vernehmung auf die Polizeiwache in Opladen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Schüler den unverschlossenen Ford Transit gegen 14.30 Uhr in der Straße Am Heidkamp im Stadtteil Lützenkirchen gestohlen. Der eigentliche Nutzer des Wagens hatte den Diebstahl bemerkt und die Polizei gerufen. Ein weiterer Firmenmitarbeiter entdeckte knappe zwei Stunden später den entwendeten Transit fahrenderweise auf der Quettinger Straße und rief erneut die Polizei. Kurz darauf fuhren die Verdächtigen die Tankstelle an und rannten weg. (cr/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell