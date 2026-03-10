Polizei Köln

POL-K: 260310-3-K Einsatztrupp (ET) Präsenz beschlagnahmt rund ein halbes Kilogramm Cannabis bei Fahrzeugkontrolle in Köln-Kalk - auch in Mülheim mutmaßlicher Drogendealer durch Zivilkräfte gefasst

Köln (ots)

Einsatzkräfte des ET Präsenz haben in Köln-Kalk am Montagabend (9. März) gegen 20.20 Uhr zwei Insassen (beide 23) in einem verdächtig geparkten Smart kontrolliert und im Beifahrerfußraum etwa ein halbes Kilogramm Cannabis in einem Plastikbeutel gefunden. Während der Sachverhaltsaufnahme in der Robert-Schuman-Straße versuchten die beiden Verdächtigen zu Fuß zu flüchten. Den Beifahrer hielten die Beamten fest und brachten ihn zu Boden. Der Fahrer konnte zwar weglaufen, hatte aber vor Ort seinen Personalausweis zurückgelassen. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen stellten die Ermittler mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealgeld sicher.

Bereits am Nachmittag hatten zivile Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 27 einen mutmaßlichen Dealer (29) im Bereich des Mülheimer Stadtgartens bei Verkaufshandlungen beobachtet und im unmittelbaren Anschluss alle Beteiligten kontrolliert. In der Kleidung der Kontrollierten hatten die Einsatzkräfte mehrere Druckverschlusstütchen mit Cannabis und geringe Mengen Bargeld gefunden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 29-Jährigen hatten die Polizisten mehr als 350 Gramm Cannabis, geringe Mengen Kokain und ebenfalls mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. (cr/al)

