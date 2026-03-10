Polizei Köln

POL-K: 260310-2-K Aktueller Verkehrsunfall in der Innenstadt: E-Scooter-Fahrerin von Lkw erfasst und leicht verletzt - VU-Team eingesetzt

Am Dienstagmorgen (10. März) ist eine 25 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin beim Überqueren der Kronengasse in der Innenstadt von einem Lkw (Fahrer: 40) erfasst worden. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau in eine Klinik. Der 40-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war die 25-Jährige gegen 8.40 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg der Cäcilienstraße in Richtung Heumarkt unterwegs. Laut Zeugen soll sie den Einmündungsbereich Kronengasse/Cäcilenstraße bei Rot überquert haben. Dabei kam es zur Kollision mit einem Klein-Lkw, der mutmaßlich bei Grün in die Einmündung eingefahren war.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz und sicherte die Unfallspuren. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Cäcilienstraße in Fahrtrichtung Neumarkt zeitweise komplett gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cb/al)

