Polizei Köln

POL-K: 260310-1-K Polizei sucht mehrere junge Tatverdächtige nach mehreren Autobränden im Rechtsrheinischen - Ermittler gehen von möglicher Serie aus

Köln (ots)

Nach zwei Autobränden im Stadtteil Stammheim sucht die Polizei Köln nach mehreren jungen Tatverdächtigen sowie nach weiteren Zeugen der Taten. In beiden Fällen hatten die Unbekannten in den vergangenen Tagen die Seitenscheiben bei insgesamt vier Wagen eingeschlagen und zwei der Fahrzeuge von innen in Brand gesetzt.

Bereits in der Nacht zu Sonntag (8. März) hatten Anwohner in der Adolf-Kober-Straße gegen 1.30 Uhr laute Knallgeräusche gehört und beim Blick aus dem Fenster drei junge Männer vom Tatort in Richtung der Straße Am Rheinacker weglaufen sehen. Die Verdächtigen sollen um die 25 Jahre alt gewesen sein und Kapuzenpullover getragen haben. Nur Augenblicke später schlugen Flammen aus einem geparkten Audi. Bei einem Nissan Micra und einem VW Passat, die in unmittelbarer Nähe standen, waren durch Einsatzkräfte ebenfalls eingeschlagene Seitenscheiben festgestellt worden.

Die zweite Tat ereignete sich in der Nacht zu Dienstag (10. März) in der Ricarda-Huch-Straße. Hier hatten Zeugen zwei junge Männer in Richtung Hofstraße wegrennen sehen. Beide werden auf unter 25 Jahre geschätzt, sollen schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. An dieser Örtlichkeit war ein VW T-Roc in Brand gesteckt worden. Wegen des gleichen Modus Operandi gehen die zuständigen Ermittler davon aus, dass es sich bei beiden Brandstiftungen um die gleichen Täter handeln könnte.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 zu melden. (cr/al)

