Polizei Köln

POL-K: 260309-1-K/Lev Drogenfund nach Kontrolle von E-Bike-Fahrer - Polizei stellt ein Kilogramm Cannabis sicher

Köln (ots)

Am Freitagabend (6. März) haben Polizeibeamte in Leverkusen-Schlebusch einen E-Bike-Fahrer (35) vorläufig festgenommen, nachdem dieser sich zuvor einer Polizeikontrolle entzogen und mutmaßliches Betäubungsmittel weggeworfen hatte.

Dem Streifenteam war der 35-Jährige gegen 19.10 Uhr auf dem Alten Grenzweg aufgefallen, weil er mit seinem Elektrofahrrad ohne Beleuchtung unterwegs war. Doch statt auf die Anhaltesignale zu reagieren, ignorierte der Mann diese und flüchtete. Auf seiner Flucht soll er dann das Päckchen mit dem Betäubungsmittel weggeworfen haben. Kurz darauf stellten die Beamten den Mann in einem Park in der Nähe des Klinikums. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 35-Jährige Widerstand. Dabei erlitten sowohl er selbst als auch ein eingesetzter Polizist leichte Verletzungen.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte mehrere hundert Gramm Cannabis sicher. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Beamten anschließend auch die Wohnung des Verdächtigen. Dort entdeckten sie rund ein Kilogramm Cannabis sowie mehrere Cannabispflanzen.

Die Ermittlungen dauern an. (cb/al)

