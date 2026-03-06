Polizei Köln

POL-K: 260306-5-K/BAB Mutmaßliches Kraftfahrzeugrennen auf der BAB 1 - Polizei stellt zwei Luxus-Fahrzeuge sicher

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlich verbotenen Kraftfahrzeugrennen auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Saarbrücken hat die Polizei Köln am Donnerstagvormittag (5. März) zwei hochmotorisierte Sportwagen sichergestellt. Die Beamten beschlagnahmten zudem die internationalen Führerscheine der beiden Fahrer (37, 38) sowie deren Mobiltelefone und eine Kamera.

Der Vorfall

Gegen 11.30 Uhr verständigte ein Autofahrer die Polizei, nachdem er kurz vor der Leverkusener Brücke von den beiden Fahrzeugen bedrängt worden war. Nach Angaben des Zeugen hatte sich zunächst ein blauer Rolls-Royce Dawn mit stark überhöhter Geschwindigkeit genähert. Der Fahrer hatte wiederholt die Lichthupe betätigt und zudem ein blau-rotes Blitzlicht genutzt.

Nachdem der Autofahrer auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt war, hatte er beim Vorbeifahren erkannt, dass es sich offensichtlich nicht um ein echtes Einsatzfahrzeug handelte. Hinter dem Rolls-Royce fuhr ein auffällig beklebter orangener Lamborghini mit ausländischem Kennzeichen. Laut Zeugenaussagen hatten beide Fahrzeuge anschließend massiv beschleunigt, mehrere Fahrzeuge rechts überholt und ihre Fahrt mit sehr hoher Geschwindigkeit fortgesetzt.

Alarmierte Streifenteams der Autobahnpolizei stoppten die beiden Luxusautos kurze Zeit später im Bereich des Lövenicher Tunnels. Bei den Fahrern handelt es sich um einen 37-jährigen Franzosen (Rolls-Royce, ca. 570 PS) sowie einen 47-jährigen Kanadier (Lamborghini, ca. 700 PS).

Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Nötigung im Straßenverkehr dauern an.

Personen, die weitere Angaben zum Fahrverhalten der genannten Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 4 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell