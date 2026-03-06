Polizei Köln

POL-K: 260306-4-K Bewaffneter Raubüberfall auf Schnellrestaurant in Bickendorf - Tatverdächtiger ermittelt

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 2 vom 3. März 2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12415

Nach einem Raubüberfall auf ein Schnellrestaurant in Köln-Bickendorf haben Polizisten der Wache Ehrenfeld den 19 Jahre alten Tatverdächtigen auf Bildern der Videoüberwachung des Restaurants wiedererkannt. Noch bevor die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 14 am Freitagmorgen (6. März) einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung vollstrecken konnten, rief der junge Mann überraschend in der Nacht zu Freitag gegen 23.50 Uhr selbst die Polizei um Hilfe. Ihm sei gerade in Köln-Chorweiler in der Okerstraße sein BMW gestohlen worden.

Den Wagen entdeckte ein Streifenteam nur einen Kilometer entfernt in der Elbeallee. Dort war das Auto mit einem Baum kollidiert. Von möglichen Insassen fehlte jede Spur. Zeugen gaben an, dass zwei Personen von der Unfallstelle aus zu Fuß geflüchtet seien.

Im Wageninneren fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusspistole sowie ein Messer. Bei der Überprüfung des Autobesitzers stellte sich heraus, dass er der Gesuchte Hauptverdächtige des Raubüberfalls ist. Bei der Schusswaffe handelt es sich allem Anschein nach um die Tatwaffe. Sie konnte bereits zweifelsfrei dem 19-Jährigen zugeordnet werden. (cr/al)

