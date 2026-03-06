Polizei Köln

POL-K: 260306-3-K Zeugenaufruf nach Raubversuch auf Seniorin in ihrer Wohnung in Köln-Dünnwald

Köln (ots)

Nach einem Raubversuch auf eine 89 Jahre alte Kölnerin sucht die Polizei Köln nach einem etwa 1,75 Meter großen und etwa 25 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur und blonden kurzen Haaren. Der Tatverdächtige hatte zum Tatzeitpunkt graue Oberbekleidung sowie ein Tuch vor Mund und Nase getragen.

Dem Mann wird vorgeworfen, am Donnerstagnachmittag (5. März) gegen 15.30 Uhr die Seniorin vor ihrer Haustür in der Leuchterstraße in Köln-Dünnwald abgepasst, sie in ihre Wohnung gezerrt und dort zu Boden gestoßen und verletzt zu haben. Da die Überfallene, trotz mehrmaliger Aufforderung, weder Geld noch Wertsachen ausgehändigt hatte, war der Räuber ohne Beute vom Tatort geflüchtet.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zur Identität des Gesuchten oder zu verdächtigen Personen in der Leuchterstraße vor der Tatbegehung geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell