POL-K: 260306-2-K/LEV "Vorstellung Verkehrsunfallbilanz 2025" - Einladung zur Pressekonferenz der Polizei Köln

Am Mittwoch (11. März) stellt der Leiter der Direktion Verkehr der Polizei Köln, Leitender Polizeidirektor Frank Wißbaum, die Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025 für die Städteregion Köln/Leverkusen sowie für die Autobahnen im Zuständigkeitsbereich vor.

Die Pressekonferenz findet bewusst nicht in einem Besprechungsraum im Polizeipräsidium, sondern an einem Ort statt, der sinnbildlich für die oftmals dramatischen Folgen von Verkehrsunfällen steht: auf der Alten Kölner Straße - in unmittelbarer Nähe zu der Stelle, an der am 25. Juli 2025 zwei junge Motorradfahrer ums Leben kamen.

Mit der Wahl dieses Ortes möchte die Polizei Köln nicht nur über Zahlen informieren, sondern vor allem zeigen welches Leid Verkehrsunfälle für Angehörige, Betroffene und teilweise für Einsatzkräfte bedeuten. Daher werden zu dieser Pressekonferenz Einsatzkräfte der Polizei Köln vor Ort sein, die an der direkten Unfallaufnahme, an der Betreuung der Angehörigen sowie im Verkehrskommissariat beteiligt waren. Sie berichten von ihren Eindrücken vom Einsatzort und ihren teils ganz persönlichen Erfahrungen.

Die Pressekonferenz beginnt am:

Mittwoch (11. März) um 10.30 Uhr

auf dem "Parkplatz am Radarturm" Alte Kölner Straße 51147 Köln

Hinweis für Medienvertreter:

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Treffpunkt ist ab 10.15 Uhr auf dem o.g. Parkplatz. Für O-Töne stehen Frank Wißbaum sowie die teilnehmenden Polizistinnen und Polizisten im Anschluss an die Pressekonferenz zur Verfügung.

Die gesamte Unfallbilanz 2025 und die regionale Verkehrsunfalllage aller Polizeiinspektionen, sowie der Wachbereiche der Autobahnpolizei sind zu Beginn der Pressekonferenz auf der Homepage der Polizei Köln unter https://koeln.polizei.nrw/verkehrsunfallstatistik-der-polizei-koeln abrufbar. (cw/al)

