Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brandstiftung an PKW

Boppard - Säuerlingsstraße (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 15. Februar 2026, 03:00 Uhr, und Sonntag 16. Februar 2026, 18:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Säuerlingsstraße in Boppard zu einer Brandstiftung an einem PKW. Bislang unbekannte Täter öffneten ein unverschlossenes Fahrzeug und entzündeten im Fahrzeuginneren mehrere Pappkartons. Durch das Feuer entstand an dem PKW Totalschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.

