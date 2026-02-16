PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brandstiftung an PKW

Boppard - Säuerlingsstraße (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 15. Februar 2026, 03:00 Uhr, und Sonntag 16. Februar 2026, 18:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Säuerlingsstraße in Boppard zu einer Brandstiftung an einem PKW. Bislang unbekannte Täter öffneten ein unverschlossenes Fahrzeug und entzündeten im Fahrzeuginneren mehrere Pappkartons. Durch das Feuer entstand an dem PKW Totalschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Mainzer Straße 42-44
56154 Boppard
Tel: 06742 - 809 0
E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 01:41

    POL-PDKO: Karnevalseinsatz Boppard

    Boppard (ots) - Am Sonntag, den 15.02.2026 fand in der Zeit von 18:11 bis ca. 20:00 Uhr der alljährliche Abendumzug in Boppard statt. Der Umzug wurde durch das DLRG begleitet. Aus polizeilicher Sicht kam es beim Umzug zu keinen besonderen Störungen. Die anschließende Afterzugparty verlief nach aktuellem Kenntnisstand ebenfalls friedlich. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Tel. 06742/809-0 ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 23:00

    POL-PDKO: Karnevalseinsatz Bad Salzig

    Boppard (ots) - Am Samstag, den 14.02.2026 fand in der Zeit von 14:11 bis ca. 16:30 Uhr der alljährliche Karnevalsumzug in Boppard Bad Salzig statt. Der Umzug wurde durch die freiwillige Feuerwehr und das DLRG begleitet und verlief störungsfrei. Aus polizeilicher Sicht kam es beim Umzug zu keinen besonderen Zwischenfällen. Lediglich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Heranwachsenden unmittelbar nach dem ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 00:03

    POL-PDKO: Karnevalsumzug 2026 in Mülheim Kärlich verlief sehr friedlich

    Polizeiinspektion Andernach (ots) - Mülheim-Kärlich (ots) Am 12.02.2026 fand in Mülheim-Kärlich ab 14:11 Uhr der traditionelle Karnevalsumzug des Möhnen-Club 1950 Mülheim e.V. statt. Die Veranstaltung wurde von ca. 4.000 Personen besucht. Unter den Besuchern befand sich auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Herr Alexander Schweitzer. Im Anschluss an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren