POL-PDKO: Karnevalseinsatz Boppard

Boppard (ots)

Am Sonntag, den 15.02.2026 fand in der Zeit von 18:11 bis ca. 20:00 Uhr der alljährliche Abendumzug in Boppard statt. Der Umzug wurde durch das DLRG begleitet. Aus polizeilicher Sicht kam es beim Umzug zu keinen besonderen Störungen.

Die anschließende Afterzugparty verlief nach aktuellem Kenntnisstand ebenfalls friedlich.

