POL-K: 260306-6-K Aktueller Polizeieinsatz - Drei verletzte Personen nach mutmaßlichem Einzelrennen

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen im Stadtteil Weidenpesch hat die Polizei am Freitagnachmittag (6. März) den Mercedes, das Mobiltelefon sowie den Führerschein eines 40-jährigen Kölners beschlagnahmt. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Bei dem Zusammenstoß erlitten drei weitere Unfallbeteiligte (52, 63, 85) Verletzungen.

Zeugenangaben zufolge soll der Mercedes-Fahrer gegen 13.40 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Neusser Straße stadtauswärts gefahren sein, als er in Höhe der Einmündung Zietenstraße auf einen dort im Rückstau stehenden Ford (Fahrer: 52) auffuhr. Durch die Aufprallenergie wurde der Ford auf den DaimlerChrysler einer 63-Jährigen und dieser wiederum auf den Fiat einer 85-Jährigen geschoben.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren vor Ort. Die Neusser Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Friedrich-Karl-Straße und der Mollwitzstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt. (cw/as)

