Polizei Köln

POL-K: 260307-1-K Aktueller Polizeieinsatz - PKW fährt in den Rhein - Fahrer und Beifahrerin gerettet

Köln (ots)

Ein bislang noch nicht identifizierter Autofahrer ist am Samstagabend (7. März) mit seinem BMW in den Rhein gefahren.

Einsatzkräfte konnten den Mann und seine 21-jährige Beifahrerin aus dem Wasser retten. Der Fahrer wurde unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Begleiterin erlitt einen Schock und wird ebenfalls medizinisch versorgt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert derzeit die Spuren vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der BMW-Fahrer gegen 19.30 Uhr im Bereich der Trankgassenwerft unterwegs. Laut Zeugen soll der Wagen anschließend mit Schrittgeschwindigkeit ein Schutzgitter durchbrochen haben und in den Rhein gerollt sein.

Beide Insassen konnten sich noch selbst aus dem sinkenden Fahrzeug befreien. Die 21-jährige Beifahrerin wurde kurz darauf von Passanten aus dem Wasser gezogen. Im Rahmen sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen entdeckten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr den Fahrer wenig später stromabwärts im Rhein Höhe Zoobrücke.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. (cw/al)

