Polizei Köln

POL-K: 260309-3-K/LEV Mehrere Einbrecher am Wochenende festgenommen - Aufmerksame Anwohner geben entscheidende Hinweise

Köln (ots)

In Köln-Dellbrück sowie in Leverkusen haben aufmerksame Anwohner am Freitag und am Samstag (6. und 7. März) drei mutmaßliche Wohnungseinbrecher (17,18,19) auf frischer Tat beobachtet und die Polizei alarmiert.

Fall 1:

Der Geistesgegenwart eines ihrer Nachbarn (39) verdankt eine 86-jährige Kölnerin, dass die Polizei zumindest einen Teil der Diebesbeute aus einem Einbruch in ihr Reihenhaus in Dellbrück kurz nach der Tat am Freitagabend (6. März) sicherstellen konnte. Einen der beiden flüchtenden Tatverdächtigen (17) stellten die herbeieilenden Polizisten gegen 20 Uhr noch in der Nähe des Tatorts an der Rommerscheider Straße. Gegen ihn lag bereits ein einschlägiger Haftbefehl vor. Ein Haftrichter schickte den Jugendlichen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, am Samstag (7. März) in Untersuchungshaft.

Ebenso wie die Geschädigte war auch der Zeuge nicht zuhause gewesen. Er hatte gegen 19.40 Uhr nach einer Alarmmeldung auf seinem Handy zwei verdächtige Männer über seine Überwachungskamera beobachten können. Das Duo schlich durch seinen Garten zum Grundstück der Seniorin und kehrte kurz danach zurück. Die später heimkehrende Seniorin fand ihre Balkontür aufgehebelt und die Wohnräume durchwühlt vor.

Bei dem Festgenommenen stellten die Polizisten Bargeld und Schmuck sicher. Auf seinem Fluchtweg fanden sie zudem eine soeben gestohlene Geldkassette.

Fall 2:

Gleich mehrere Zeugen (42, 38) hatten im Leverkusener Stadtteil Küppersteg gegen 15.15 Uhr die Polizei gerufen, nachdem ihnen zwei verdächtige Männer im Garten eines Nachbarhauses im Amselweg aufgefallen waren. Als die Anwohner daraufhin die beiden ansprachen, verließen diese fluchtartig das Grundstück und stiegen in einen bereitstehenden Peugeot.

Dank einer guten Personen- und Fahrzeugbeschreibung machte ein Streifenteam den Fluchtwagen schnell ausfindig und nahm die Verfolgung auf. Im Kreisverkehr Altenberger Straße / Lützenkirchener Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Bordstein. Die Tatverdächtigen ließen den Wagen zurück und flüchteten zu Fuß in Richtung des Wiembachs. Mit Unterstützung eines Diensthundes gelang es den Einsatzkräfte schließlich, beide Männer zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Das Kriminalkommissariat 72 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (bg/cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell