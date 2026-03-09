Polizei Köln

POL-K: 260309-2-K Polizeihubschrauber entdeckt mutmaßlichen Hehler im Gebüsch - Mit gestohlenem Motorrad an Unfall beteiligt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am späten Sonntagabend (8. März) im Stadtteil Porz einen mutmaßlichen Hehler (55) festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 20.30 Uhr mit einem Motorrad auf der Straße "In der Westhovener Aue" unterwegs, als er gegen einen Poller fuhr und stürzte. Ein Spaziergänger (46), der den Unfall bemerkt hatte, eilte dem Gestürzten zur Hilfe und wählte den Notruf. Doch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, flüchtete der Fahrer zu Fuß.

Ein an der Fahndung beteiligter Polizeihubschrauber entdeckte den Mann wenig später in einem Gebüsch unweit der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. Da Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers vorlagen, ließen die Polizisten ihm zum Nachweis eine Blutprobe entnehmen.

Bei der Überprüfung des Motorrads stellten sie fest, dass sowohl das Fahrzeug als auch die daran angebrachten Kennzeichen als gestohlen einliegen. Beides wurde sichergestellt.

Darüber hinaus fanden die Polizisten bei der Durchsuchung auch eine Debitkarte, die mutmaßlich aus einer weiteren Straftat stammt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (bg/al)

