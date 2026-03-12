Polizei Köln

POL-K: 260312-1-K Falsche Pflegekräfte - Trickdiebinnen festgenommen

Köln (ots)

Beamte der Wache Porz und des Einsatztrupps linksrheinisch haben am Mittwoch (11. März) drei mutmaßliche Trickdiebinnen und zwei Begleiter am Eigelstein vorläufig festgenommen. Die Frauen stehen im Verdacht, sich zuvor in Wahnheide als Pflegepersonal ausgegeben und eine 87-Jährige bestohlen zu haben.

Am Dienstag (10. März) gegen 14.20 Uhr hatten zwei der Tatverdächtigen eine 87-Jährige bestohlen, nachdem sie sich als angebliche Pflegedienstmitarbeiterinnen Zugang zu ihrer Wohnung verschafft hatten. Bei einem weiteren Versuch unweit des Tatorts hatte eine aufmerksame Nachbarin die Frauen jedoch abgewiesen und das Kennzeichen ihres Mietwagens notiert.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der Mietwagen der Verdächtigen lokalisiert werden. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug bis zum Eigelstein. Dort vereitelten die Beamten den Versuch der Frauen und ihrer zwei männlichen Begleiter, Goldschmuck zu verkaufen. Im Auto fanden die Polizisten gefälschte Pflegedienst-Ausweise, Dienstkleidung sowie Bargeld und Schmuck. Bei den drei Frauen handelt es sich um einschlägig bekannte Täterinnen. Gegen die beiden Männer wurden zudem offene Forderungen der Stadt Köln eingezogen. Die Ermittlungen zu weiteren Taten dauern an. (as/al)

