Polizei Köln

POL-K: 260316-1-K/LEV Vorstellung der Einsatzzahlen 2025 für Köln und Leverkusen - Einladung zur Pressekonferenz auf dem Neumarkt

Köln (ots)

Am Mittwoch (18. März) stellen Polizeipräsident Johannes Hermanns und der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, Leitender Polizeidirektor (LPD) Martin Lotz, die Einsatzzahlen des Jahres 2025 für die Städteregion Köln und Leverkusen vor.

LPD Lotz gibt einen Rückblick über die Entwicklung der Einsatzzahlen, besondere Einsatzlagen und erläutert die polizeiliche Schwerpunktarbeit. Die Polizei Köln wird zudem bei der Darstellung den Fokus auf Großveranstaltungen und Versammlungen richten.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Berichterstattung am

- Mittwoch (18. März) um 11 Uhr - Neumarkt (Platzfläche), Köln-Innenstadt

eingeladen.

Hinweis für Medienvertreter:

Treffpunkt ist ab 10.45 Uhr auf dem Neumarkt. Für O-Töne stehen Polizeipräsident Johannes Hermanns und LPD Martin Lotz im Anschluss an die Pressekonferenz zur Verfügung. (sw/sb)

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