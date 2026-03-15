Polizei Köln

POL-K: 260315-1-LEV/BAB Nach Verfolgungsfahrt: Autofahrer fährt in Leverkusen in Bäckerei - Fahrer leicht verletzt und ohne Führerschein

Köln (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt haben Polizisten am Freitagabend (13. März) in Leverkusen einen 46 Jahre alten Autofahrer gestoppt. Der Mann war mit einem Ford Fiesta auf der Bergischen Landstraße gegen die Glasfront einer Bäckerei gefahren und erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Leverkusener in ein Krankenhaus.

Beamte der Autobahnpolizei hatten den Wagen gegen 20.50 Uhr auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Leverkusen-Zentrum kontrollieren wollen, da das Fahrzeug laut polizeilichen Auskunftssystemen bereits außer Betrieb gesetzt war. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort.

Am Autobahnkreuz Leverkusen-Zentrum verließ er die A3 in Richtung Schlebusch. Wenig später verlor er an der Kreuzung Mülheimer Straße / Bergische Landstraße beim Abbiegen in die Von-Diergardt-Straße mutmaßlich die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen die Glasfront einer Bäckerei, die dabei vollständig zerstört wurde. Polizisten stellten den Fahrer unmittelbar nach dem Unfall.

Die Glasfront der Backstube wurde vollständig zerstört.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Ford nicht zugelassen war und der 46-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Ermittlungen dauern an. (cb/sb)

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