Polizei Köln

POL-K: 260316-3-K Seniorin am Straßburger Platz mit Messer bedroht - Zeugensuche nach Raubüberfall in Neubrück

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf eine 87-jährige Kölnerin im Stadtteil Neubrück in der Nacht zu Sonntag (15. März) sucht die Polizei nach einem etwa 20 Jahre alten Fahrradfahrer. Der Unbekannte soll die Seniorin und ihre Begleiterin (65) unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe ihrer Tasche gezwungen haben.

Nach ersten Ermittlungen waren die beiden Frauen gegen 00.40 Uhr auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug am Straßburger Platz. Kurz bevor sie die Parkfläche betreten konnten, näherte sich der Täter von hinten auf einem Fahrrad. Er hielt neben den Frauen an und fragte zunächst, ob sie Geld wechseln könnten. Nachdem beide dies verneint hatten, stieg der Mann vom Rad, zog ein großes Messer und forderte unter Drohungen die Tasche der 87-Jährigen.

Nachdem die Dame diese ausgehändigt hatte, stieg der Unbekannte wieder auf sein Rad und flüchtete in Richtung Europaring.

Täterbeschreibung:

- Etwa 20 Jahre alt, 170-175 cm groß.

- Schwarze Haare, dunkle Kleidung.

- Spricht gebrochenes Deutsch.

- Nutze ein schwarzes Fahrrad.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die Beobachtungen am Straßburger Platz oder im Bereich des Europarings gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/sb)

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