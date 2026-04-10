Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Randalierer in der Klosterringschule - Unbekannte verursachen Schaden in noch unbekannter Höhe (09./10.04.2026)

VS-Villingen (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen haben Unbekannte in der Klosterringschule in der Bärengasse randaliert. Die Täter gelangten unbefugt in das Hauptgebäude, wo sie anschließend den Flur im 1. Obergeschoss und die Mensa im Erdgeschoss unter Wasser setzen. Damit nicht genug randalierten sie in der oberen Sporthalle und zerstörten zudem ein Klavier und zahlreiche Spielgeräte.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Randalierer nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0 entgegen.

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