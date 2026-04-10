Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Vöhringen

Lkr. Rottweil) Streit um eine "Vape" eskaliert: Kriminalpolizei ermittelt gegen vier Jugendliche wegen Nötigung, Körperverletzung und Erpressung (08.04.2026)

Sulz am Neckar, Vöhringen (ots)

Nach einem eskalierten Streit um eine "Vape" ermittelt die Kriminalpolizei Rottweil gegen vier Jugendliche wegen Nötigung, Körperverletzung und Erpressung. Am Mittwoch vollzogen die Beamten entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse.

Ein 13-Jähriger hatte sich Mitte Januar in Sulz am Neckar mit einem 14-Jährigen verabredet. Der Ältere war im Besitz einer "Vape", die der Jüngere zurückverlangte. Am Treffpunkt nahmen zwei weitere 16-Jährige den 13-Jährigen in Empfang. Sie bedrohten diesen und nötigten ihn, sich beim Besitzer der "Vape" für sein Verhalten zu entschuldigen. Die jugendlichen Tatverdächtigten wirkten erniedrigend auf den Geschädigten ein und schlugen ihn mehrfach mit der flachen Hand in das Gesicht.

Einer der 16-Jährigen erstellte ein Handyvideo der Tat, das im Anschluss im Internet veröffentlicht wurde. Ein weiterer 15-jähriger Tatverdächtiger teilte das Video mit dem Geschädigten und versuchte, eine niedrige Summe Bargeld vom 13-Jährigen zu erpressen.

Die Kriminalpolizei Rottweil hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil vier Durchsuchungsbeschlüsse. Am Mittwoch führten mehrere Polizeibeamte die Durchsuchungen in Sulz am Neckar und Vöhringen durch. Mehrere Beweismittel und Mobiltelefone wurden sichergestellt.

Der 14-Jährige sowie die beiden 16-Jährigen müssen sich nun wegen Nötigung und Körperverletzung, der 15-Jährige wegen Erpressung verantworten. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

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