Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, K5945

Lkr. Tuttlingen) 44-jähriger Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Ein Leichtverletzter und etwa 10.000 Euro Sachschaden (10.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem entgegenkommenden Lastwagen hat sich am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 5945 ereignet.

Ein 44-jähriger Mann war gegen 8 Uhr mit seinem Mercedes von Neuhausen ob Eck in Richtung Tuttlingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lastwagen eines ebenfalls 44-Jährigen.

Der mutmaßliche Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Sein Mercedes erlitt Totalschaden, der Sattelzug wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

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