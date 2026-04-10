Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht mit etwa 1.500 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (09.04.2026)

Wehingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht vom Donnerstag in der Gosheimer Straße.

Im Zeitraum von 15 Uhr bis 19 Uhr hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen seitlich an der Fahrbahn abgestellten VW Golf beschädigt. Ohne sich um den an der vorderen linken Stoßstange entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon.

Der Polizeiposten Wehingen hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07424 93180 entgegengenommen.

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