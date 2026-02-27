Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Autobahnpolizei stoppt Raser + Unfallflucht auf Drogerieparkplatz

Giessen (ots)

Reiskirchen/A480: Autobahnpolizei stoppt Raser

Doppelt so schnell wie erlaubt raste ein Autofahrer über die Autobahn 480. Ein Bußgeld in vierstelliger Höhe war die Folge.

Zwischen dem Gießener Nordkreuz und dem Reiskirchener Dreieck fiel einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Mittelhessen gestern gegen 11 Uhr ein Seat auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Der Pkw war mit über 160 km/h bei erlaubten Tempo 80 unterwegs. Die Streife mit Videotechnik an Bord ihres Zivilfahrzeugs fuhr dem Raser nach.

An der Autobahnraststätte Reinhardshain konnten die Beamten den polnischen Fahrer von der Autobahn lotsen. Nach Auswertung des Videomaterials vor Ort konnte ihm letztlich, nach Abzug der Toleranz, eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 66 km/h vorgeworfen werden. Da der 31-Jährige am Steuer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, war ein Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro fällig. Im Anschluss durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

Grünberg: Unfallflucht auf Drogerieparkplatz

Auf dem Parkplatz von "DM" in der Göbelnröder Straße kam es gestern innerhalb von 15 Minuten zu einer Unfallflucht. Die Fahrerin eines weißen Mercedes parkte ihr Auto gegen 17.55 Uhr auf dem Parkplatz. Als sie eine Viertelstunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie frische Beschädigungen am Heck fest. Der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Der unbekannte Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise: Wer war gestern zwischen 17.55 Uhr und 18.10 Uhr im Bereich des DM-Parkplatzes und kann Angaben zum Unfall machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell