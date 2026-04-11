Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen - Lkr. Konstanz) Auto gerät ins Schleudern und landet nach Überschlag im Feld - Zeugenaufruf (10.04.2026)

Hilzingen (ots)

Die Polizei Singen sucht nach einem unbekannten Fahrzeugführer in einem roten Kleinwagen im Zusammenhang mit einem Unfallgeschehen am Freitagnachmittag auf der B 314. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine Fahrzeugkolonne gegen 18.40 Uhr auf der B 314 von Storzeln kommend in Richtung Singen. Ein unbekannter roter Kleinwagen überholte mehrere Fahrzeuge in einer Kolonne und scherte dann wieder vor dem Fahrzeug einer 44-jährigen ein. Die 44-jährige Autofahrerin geriet im Anschluss mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und verlor die Kontrolle, so dass sie in ein angrenzendes Feld schanzte und sich dort überschlug. Durch den Überschlag wurde die Frau leicht verletzt und musste ins Klinikum verbracht werden. Zur Klärung des Unfallherganges werden weitere Zeugen gebeten sich zu melden. Auch der Fahrer eines roten Kleinwagens, mit dem Teilkennzeichen KN-LY oder KN-LJ, wird gebeten, sich unter Telefon 07731/888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden. Der Sachschaden am verunfallten Fahrzeug wird auf ca. 7000.- EUR geschätzt.

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