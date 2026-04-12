Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim - Unterbaldingen, Lkrs. SBK) Pkw-Lenker übersieht Kradfahrer - dieser wird schwer verletzt (11.04.2026)

Bad Dürrheim - Unterbaldingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad kam es am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr auf der K5705, Wartenbergstraße in Bad Dürrheim, im Ortsteil Unterbaldingen. Ein 20-jähriger BMW Cooper S Fahrer befuhr die Wartenbergstraße in Fahrtrichtung Geisingen. Kurz vor dem Ortsausgang ordnete er sich auf dem dort befindlichen Abbiegestreifen ein, um nach links, in die Straße "Zur Flughalle" abzubiegen. Der junge Mann ließ zunächst mehrere Fahrzeuge des Gegenverkehrs durchfahren. Ein zum Schluss folgendes Krad der Marke Yamaha und dessen Lenker übersah der Pkw-Fahrer und bog vor diesem nach links ab. Hierdurch kollidierte das Krad mit der rechten Vorderachse des abbiegenden Pkws. Der Fahrer schlug auf der Windschutzscheibe ein und schleuderte schließlich über den Pkw, wo er auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Das Krad wurde am Pkw abgewiesen und kam daneben zum Stillstand. Der 43-jährige Krad Lenker kam schwer verletzt in ein nahegelegenes Klinikum. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro und am Krad in Höhe von ca. 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Unfallsachbearbeitung übernahmen die Spezialisten der Verkehrsunfalldienstes Zimmern.

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