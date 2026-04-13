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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Gewässerverunreinigung

Am Sonntag, den 12.04.2026, kam es gegen 13:25 Uhr im Bereich der Schwaneburger Straße und der dort gelegenen Soeste zu einer Gewässerverunreinigung. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Pumpenausfall in einem nahegelegenen Betrieb dafür verantwortlich sein. Hiernach gelangten Fettabfälle bzw. Reinigungszusätze über die Oberflächenentwässerung in das Fließgewässer. Die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe und das Technische Hilfswerk waren vor Ort, um insbesondere aufgrund des ausgetretenen Fettes eine Ölsperre zu setzen. Die weiteren Ermittlungen zum Ausfall der Pumpe dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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