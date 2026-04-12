Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 11.04.2026 bis 12.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Brand einer landwirtschaftlichen Stallung - Am Samstag, 11.04.2026, gegen 19:15 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache in Bösel, Prinzendamm, ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude / Stallung in Brand. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über. Die im Gebäude befindlichen Milchkühe konnten unverletzt durch den 32-jährigen Eigentümer gerettet werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Bösel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Samstag, 11.04.2026, gegen 08:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger aus Esterwegen mit seinem PKW - Oldtimer die Garreler Straße in Bösel aus Richtung Garrel kommend. Aus bislang unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Er wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

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