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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 3. landesweite Aktionswoche "Deine PoliZEIT" - den Polizeiberuf live erleben!

POL-PPTR: 3. landesweite Aktionswoche "Deine PoliZEIT" - den Polizeiberuf live erleben!
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Trier (ots)

Action, Teamwork, Verantwortung - und kein Tag wie der andere. Wenn du wissen willst, ob der Polizeiberuf zu dir passt, dann ist jetzt deine Chance! Die Polizei Rheinland-Pfalz lädt dich vom 13. bis 19. April 2026 zur landesweiten Aktionswoche "Deine PoliZEIT" ein. Eine Woche voller Einblicke, echter Stories und direktem Austausch mit den Menschen, die den Job jeden Tag leben.

In ganz Rheinland-Pfalz finden spannende Events statt, bei denen du:

   -	mit Polizistinnen und Polizisten auf Augenhöhe sprechen kannst
   -	echte Einblicke in Einsätze und Ermittlungsarbeit bekommst
   -	alles über Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten erfährst

- deine Fragen loswerden kannst - ehrlich und ungefiltert Egal ob Schülerin, Schüler oder einfach neugierig auf einen sicheren und abwechslungsreichen Beruf.

Im Polizeipräsidium Trier stehen diese Veranstaltungen an:

Montag, 13. April

Prüm: Bock auf Blaulicht? - Streifenwagen, Teamwork und kein Bürojob wie jeder andere

Dienstag, 14. April

Saarburg: Dein Weg zur Uniform - Berufsinfoabend

Bernkastel-Kues: Dein Weg zur Uniform - Berufsinfoabend

Schweich: Mission 110! Von der Bewerbung bis zur Uniform

Freitag, 17. April:

Idar-Oberstein: Deine Chance auf den Polizeiberuf

Sonntag, 19. April:

Get.Ready.2.0 - Training für den Sporttest und Infostände im Moselstadion in Trier

Sichere dir jetzt deinen Platz! Einige Veranstaltungen sind anmeldepflichtig. Informiere dich und melde dich direkt an unter: www.polizei.rlp.de/polizeit

Du hast in der Woche keine Zeit? Kein Stress. Weitere Infos rund um Studium und Karriere findest du jederzeit unter: www.polizei.rlp.de/karriere

Deine Zukunft. Dein Team. Deine PoliZEIT. Starte durch bei der Polizei Rheinland-Pfalz - vielleicht beginnt genau hier dein nächstes Kapitel.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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