POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 13. Kalenderwoche

Trier (ots) - Die heute vermisst gemeldete 86-Jährige aus Heiligkreuz konnte soeben wohlbehalten angetroffen werden. Ein Busfahrer meldete sich bei der Polizei, da eine ältere Dame an der Endstation noch in seinem Bus saß. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich hierbei um die zuvor vermisst gemeldete 86-Jährige handelte. Unsere Ursprungsmeldung von heute, dem 17. März, haben wir aufgrund der Erledigung der ...

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