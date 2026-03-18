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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Randalierer an CDU-Geschäftsstelle in Bullay

Bullay (ots)

Am heutigen Mittwochmittag, gegen 12:20 Uhr, randalierte ein bislang Unbekannter an der CDU-Geschäftsstelle in der Lindenstraße in Bullay. Der Mann erschien nach ersten Zeugenaussagen vor der Geschäftsstelle, riss vor der Tür Plakate ab, schrie dabei herum und beleidigte eine Zeugin. Die Zeugin gab zudem an, im Hosenbund der Person einen Gegenstand gesehen zu haben, bei dem es sich um eine Schusswaffe handeln könnte.

Der Verdächtige wird von Zeugen wie folgt beschrieben: 

   - Männlich
   - 1,80m groß, schlank
   - 20-30 Jahre alt
   - helles Sweatshirt
   - dunkle Jogginghose
   - weiße Baseballcap umgekehrt getragen
   - längere dunkle Haare
   - südländisches Aussehen

Die Polizei fahndet derzeit vor Ort nach dem Mann und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 06542 98670 bei der Polizeiinspektion in Zell zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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