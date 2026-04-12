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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 11.04.2026, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg, Kessener Weg eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Audi A 3 und beschädigte den Außenspiegel. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 11.04.2026, kam es in der Zeit von 11.40 Uhr bis 12.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Lindenallee in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw der Marke Mercedes-Benz. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Am Samstag, 11.04.2026 gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 24-jährige Garrelerin mit ihrem Motorrad die Straße Hinterm Esch in Garrel. In einem Kurvenbereich überholte sie einen vorausfahrenden Pkw. Im Anschluss kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit aufgestellten Warnbaken, einem Verkehrszeichen sowie einem Baum. Dadurch erlitt sie schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Molbergen - Verkehrsunfall

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 20.20 Uhr, beabsichtigte ein 33-jähriger Oldenburger mit einem Pkw VW von einer Grundstückszufahrt in Molbergen, Zum Gewerbegebiet, auf die Straße zu fahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Pkw Skoda, der von einem 20-jährigen Molberger geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der Skoda überschlug und in einem angrenzenden Graben zum Liegen kam. Beide Fahrzeugführer sowie die 28-jährige Mitfahrerin im VW wurden leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf 20000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Wohnhaus

Am Sonntag, den 12.04.2026, gegen 00.10 Uhr, wurde in der Bremer Straße in Cloppenburg die Fensterscheibe eines Wohnhauses durch einen bislang unbekannten Täter mittels eines Steinwurfs beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i. A. Wilkens, PHK'in
Telefon: 04471/1860-0
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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