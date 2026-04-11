Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am Freitag, 10. April 2026, um 15:00 Uhr, befuhr eine 34-jährige Frau aus Bösel mit ihrem PKW in Garrel die Hauptstraße, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
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