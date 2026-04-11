POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Brand innerhalb einer Garage Am Donnerstag, den 09.04.2026, kam es gegen 20:50 Uhr zu einem Brand innerhalb einer Garage an der Straße Krapendorfer Kämpe. Ursächlich könnte ein technischer Defekt an einem Gartengerät im Rahmen eines Ladevorgangs gewesen sein. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg konnte nur noch ...

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