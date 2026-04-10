Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Reifen von PKW zerstochen

Unbekannte Täter zerstachen im Zeitraum von Mittwoch, den 08.04.2026 (20:00 Uhr) bis Donnerstag, den 09.04.2026 (10:00 Uhr), drei von vier Reifen eines abgestellten PKWs auf einem Grundstück in der Beethovenstraße. Verdächtigte Beobachtungen können der Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 mitgeteilt werden.

Bösel - Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, den 09.04.2026, befuhr ein 35-jähriger PKW-Führer aus Garrel gegen 16:30 Uhr die Garreler Straße in Bösel und beabsichtigte im Verlauf in die Straße Am Hook abzubiegen. Dies übersah eine nachfolgende 21-jährige PKW-Führerin aus Hildesheim und fuhr auf. Beide PKW waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf ca. 21000,- EUR geschätzt.

Barßel - Skateboard-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag, den 09.04.2026, befuhr ein 53-jähriger PKW-Führer aus Barßel gegen 18:30 Uhr die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße B 401. Auf gleicher Höhe befuhr ein 13-jähriger Fahrer eines elektrisch angetriebenen Skateboards (Hoverboard) den angrenzenden Fahrradweg in gleicher Richtung. Aus unbekannter Ursache kreuzte das Kind plötzlich die Fahrbahn. Der PKW-Führer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, infolgedessen das Kind schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt werden musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell