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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Knochenfund bei Bauarbeiten an Stromtrasse

Am Freitag, den 20.02.2026, wurde ein Bauarbeiter im Rahmen der Erstellung einer neuen Stromtrasse an der Bundesstraße 213 / Ahlhorner Straße kurz vor Hoheging auf einen Gegenstand im Erdreich einer dortigen Ackerfläche aufmerksam. Bei genauerer Betrachtung entpuppte sich der Gegenstand als menschlicher Schädelknochen. Er informierte die Polizei über seinen Fund, die in der Folge weitere Ermittlungen einleitete. In den Morgenstunden des Mittwochs, den 08.04.2026, wurde das Erdreich entlang der Fundstelle mit Unterstützung der Technischen Einsatzeinheit Oldenburg ausgehoben. Im Anschluss wurde das Material zwecks Siebung zu einem Sand- und Kiesunternehmen in Emstek verbracht. Hierbei konnten weitere kleine Knochenteile, ein Holzkreuz und kleinere textile Überreste gefunden werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde das Alter des Schädelknochens auf etwa 30 Jahre Liegezeit geschätzt. Warum die menschlichen Überreste an dieser Stelle gefunden werden konnten, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen. Ein Ansatzpunkt könnte das Abtragen von Erdreich im Bereich eines bis hierhin noch unbekannten Friedhofsgeländes sein, in dessen Folge der Aushub im Bereich der Fundstelle an der B 213 unsachgemäß abgeladen wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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