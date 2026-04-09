Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Gartenstuhl entwendet

In der Zeit von Montag, den 06.04.2026 (20:00 Uhr) bis Dienstag, den 07.04.2026 (06:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter einen Gartenstuhl samt Auflage von einem Grundstück am Birnenweg in Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Pedelec manipuliert / Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, den 08.04.2026, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 18:45 Uhr einen 45-jährigen Lohner und dessen mitgeführtes Pedelec. Den Beamten war der Lohner aufgrund einer schnellen Fahrweise mit einem vergleichsweise normal wirkenden Pedelec aufgefallen. Bei genauerer Betrachtung war ein sogenannter Speedclip am Magneten im Hinterrad angebracht, der manuell einfach entfernt werden konnte. Dieser Speedclip erlaubt Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h. Der Lohner räumte den Sachverhalt ein, der Speedclip wurde sichergestellt. Desweiteren wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet, da sein Pedelec schneller als 25 km/h elektrisch unterstützt fuhr.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta vor der Manipulation an (S-)Pedelecs und E-Bikes. Durch das Anbringen von Vorrichtungen, die eine deutlich schnellere Fahrt ermöglichen, wird das Zusammenspiel von Geschwindigkeit und verbauten Bremsanlagen und weiteren Fahrradkomponenten gefährlich beeinflusst. Bei einem Bremsmanöver kann es zum Ausfall der Bremsanlagen kommen. Unfälle mit schweren Folgen wären die Ursache, ganz abgesehen vom fehlenden Versicherungsschutz.

Damme - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Im Zeitraum vom 25.03.2026 bis 08.04.2026 beschädigten unbekannte Täter die Außenwand eines Gebäudes des Umspannwerkes an der Straße "Im Timpen", indem sie dort Farbe auftrugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Damme - Ladung verloren / Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 05.04.2026, befuhr eine 56-jährige Frau aus Bad Essen gegen 16:00 Uhr die Hunteburger Straße in Fahrtrichtung Damme. Vor ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein PKW mit Anhänger. Vom Anhänger löste sich während der Fahrt die Ladung, sodass ein Backstein auf die Fahrbahn fiel. Die Dammerin konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr diesen. Dabei entstand Sachschaden. Der unbekannte PKW-Führer setzte seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/9993620 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 08.04.2026, befuhr eine 59-jährige PKW-Führerin aus Lohne gegen 08:30 Uhr die Bakumer Straße in Fahrtrichtung Vechta. Im Verlauf beabsichtigte sie nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen und verlangsamte hierzu ihre Geschwindigkeit. Dies übersah ein nachfolgender 36-jähriger PKW-Führer aus Lohne und fuhr auf. Die Lohnerin wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000,- EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

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