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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Kontrollstelle in der Benderstraße

Frankenthal (ots)

Am 16.03.2026 wurde im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr durch Polizeikräfte hiesiger Dienststelle eine stationäre Kontrollstelle in der Benderstraße in Frankenthal eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollstelle konnten mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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