POL-PDLU: Frankenthal - Kontrollstelle in der Benderstraße
Frankenthal (ots)
Am 16.03.2026 wurde im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr durch Polizeikräfte hiesiger Dienststelle eine stationäre Kontrollstelle in der Benderstraße in Frankenthal eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollstelle konnten mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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