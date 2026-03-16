POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - Am 14.03.2026 gegen 20:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der St.-German-Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes. Ein unbekannter junger Fahrer sei mit seinem Mercedes gegen ein geparktes Auto gefahren und habe danach die Unfallörtlichkeit verlassen. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug geben? Zeugen werden ...

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