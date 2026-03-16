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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Limburgerhof (ots)

Am Sonntagmorgen des 15.03.2026 ereignete sich gegen 9 Uhr ein Verkehrsunfall in der Von-Denis-Straße. Ein 43-jähriger Autofahrer kollidierte mit einer Straßenlaterne und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zuhause angekommen verständigte er telefonisch die Polizei. Als die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt die Wohnanschrift aufsuchten, stellten sie Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab 1,8 Promille. Dem 43-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 8.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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