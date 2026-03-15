Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Getränkeautomaten - Zeugenaufruf

Neuhofen (ots)

Am Samstagabend (14.03.2026), gegen 22:45 Uhr, entwendeten drei Jugendliche durch gemeinschaftliches Vorgehen mehrere Getränkedosen aus einem Automaten, der in der Ludwigshafener Straße aufgestellt ist. Anschließend flüchteten sie fußläufig in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit. Ein Jugendlicher habe einen dunklen Jogginganzug und weiße Schuhe getragen. Gegen die drei Jugendlichen wurde eine Strafanzeige wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls erfasst. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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