Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Kleinkind - Zeugenaufruf

Dannstadt (ots)

Am Samstagnachmittag (14.03.2026), gegen 16:15 Uhr, ereignete sich in der Ute-Ruhnke-Straße ein Verkehrsunfall bei dem ein Kleinkind verletzt wurde. Der Zweijährige fuhr mit seinem Tretroller auf dem dortigen Gehweg und sein Vater befand sich fußläufig unmittelbar hinter ihm. An der nächsten Einmündung bog eine 19-jährige Fahrzeugführerin in zu engem Bogen ab, fuhr über den dortigen Gehweg und touchierte hierbei das Kleinkind am Bein. Das Kind wurde nach erfolgter Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht und konnte am Sonntagnachmittag (15.03.2026), ohne schwerwiegende Verletzungen, wieder entlassen werden.

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