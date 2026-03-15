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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots)

Am 14.03.2026 gegen 20:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der St.-German-Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes. Ein unbekannter junger Fahrer sei mit seinem Mercedes gegen ein geparktes Auto gefahren und habe danach die Unfallörtlichkeit verlassen. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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